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    Esenyurt'ta eniştesini ayağından vurdu

    Evini basan kayınbiraderi tarafından çocuğu ile karısının yanında silahlı saldırıya uğrayan Rıza Özcan, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
    • 12.05.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 13:11
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    Esenyurt'ta eniştesini ayağından vurdu

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde yaşayan Rıza Özcan, evine zorla giren ve alkollü olduğu öne sürülen kayınbiraderi Birkan G. tarafından silahla tehdit edildi.

    Olayın büyümesi üzerine daha da öfkelenen Birkan G., Rıza Özcan’a eşinin ve 6 yaşındaki kızının yanında kurşun yağdırdı.

    Bacağından yaralandı

    Mermi çekirdeği ayak kemiğini parçalayan Özcan, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Özcan’ın tedavisine devam edilirken polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Saldırganın silahlı paylaşımları ortaya çıktı

    İHA'nın haberine göre Birkan G.’nin sosyal medyada silahla paylaşımlarının yer aldığı öğrenildi.

    Esenyurt ta eniştesini ayağından vurdu #1

    Esenyurt ta eniştesini ayağından vurdu #2


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