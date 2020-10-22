Esenyurt'ta erkeklere ilişki tuzağı kuran 3 kişi yakalandı

Esenyurt'ta, gizli kamera görüntüleriyle bir kişinin parasını gasbederek, boş senet imzalatan 3 kişi tutuklandı.

Esenyurt'ta yaşayan evli inşaat işçisi 49 yaşındaki H.G., bir kafede tanıştığı 28 yaşındaki S.A. adlı kadının daveti üzerine Akevler Mahallesi'ndeki rezidansa gitti.

H.G., S.A.'nın kaldığı rezidans bahçesinde buluştuktan sonra birlikte içeri girdi. Bir süre sohbet eden ikili daha sonra ilişkiye girmek istedi.

2 ERKEK ODAYI BASTI

H.G. ile S.A. soyunmaya başladıkları sırada rezidanstaki odaya biri kurusıkı tabancalı, diğeri bıçaklı iki erkek girdi.

S.A.'nın yakınları olduklarını öne süren iki kişi 'namuslarının lekelendiğini' savunarak yarı çıplak H.G.'yi darbedip tamamen soyduktan sonra plastik kelepçe ile ellerini arkadan bağladılar.

GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE BOŞ SENET İMZALATTILAR

S.A. ile ilişkiye girmeye kalkarak namuslarının kirletildiğini öne süren iki şüpheli, H.G.'yi öldürmekle tehdit ederken cebindeki bin liraya yakın parayı gasbetti ve yatağı gören tarafa yerleştirilen gizli kameradaki görüntüleri izleterek bunları sosyal medya yayıp yakınlarına gösterebilecekleri tehdidi ile iki boş senet imzalattı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Tartaklanarak dövülen H.G. daha sonra serbest bırakıldı. H.G., serbest bırakılınca Esenyurt polis merkezine giderek yaşadıklarını anlattı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iddialar üzerine H.G.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda S.A.'yı kaldığı rezidansta yakaladı.

Buradaki aramada plastik kelepçe, bıçak, kurusıkı tabanca ve 5 boş senet ile yaklaşık 700 lira bulununca S.A. gözaltına alındı. Rezidans güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, H.G. ile S.A.'nın rezidans bahçesinde buluşup içeri girdiğini tespit etti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

S.A.'nın yakını oldukları öne süren iki şüpheli gözaltına alınırken, daha önce de benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.











