Sitede oturan bir kadına mesaj attığı öne sürülen güvenlik görevlisi, kadının kocası tarafından darbedildi. Darp anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir sitede, iddiaya göre geçtiğimiz hafta bir sitede güvenlik görevlisi olarak işe başlayan şahıs, apartmanda yaşayan bir kadını mesaj atarak rahatsız etti.

Kadın durumu eşine söyleyince danışma masasına giden şahıs, güvenlik görevlisine saldırdı.

Olay anları, saniye saniye sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İşten atıldığı öğrenildi

İHA’nın haberine göre; yumruklarla darbedilen güvenlik görevlisinin, olayın ardından işten atıldığı öğrenildi.

Yaşanan o anları anlatan bir site görevlisi, şu ifadeleri kullandı:

“Güvenlik, dün akşam saatlerinde sitede oturan bir kadına mesaj atıyor. Kadın bu durumdan rahatsız oluyor ve kocasına söylüyor. Daha sonrasında ise kadının eşi, güvenlik görevlisini darbediyor. Zaten site yönetimi de adamın işine son vermiş.”

Esenyurt’ta, eşine mesaj attığı iddiası ile site görevlisini darbetti ViDEO

