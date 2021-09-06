Esenyurt’ta eşine sinirlenip evini yaktı

Tartıştığı eşine sinirlenen gözü dönmüş koca, gece saatlerinde oturduğu evin kapılarını kilitleyerek, evi ateşe verdi. Onlarca kişi adeta ölümden döndü.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi 1550. Sokak üzerindeki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan eşi ile sorunları olan koca, cinnet getirdi, evi ateşe verdi.

Apartmandan alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken; gözü dönmüş yaralı adam, hastaneye kaldırıldı.

“EVİNİ KASITLI ŞEKİLDE KENDİSİ YAKMIŞ”

Apartmanda yaşayan ve yangından dolayı yakınları yaralanan Gökhan Çeleng, “Yangın alt komşumuzun ailevi sorunlarından dolayı çıktı. Eşi ile arası kötüydü daha önce de arabasını falan yakmıştı. Buradaki komşularımıza da evi yakacağım diye söylemiş. Evini kasıtlı şekilde kendisi yakmış.” dedi.

“KENDİSİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDUK”

Evi ateşe veren komşularından şikayetçi olduklarını söyleyen Çeleng, “Biz de kendisinden şikâyetçi olduk. Kendisi çoğunlukla evde olmazdı ama şu anda hastanede tedavi altında ve baygın haldeymiş onu öğrendik. Biz de son anda kurtulduk diyebiliriz müdahale etmemeye çalıştık ama önce eşimi ve çocuklarımı kurtardım daha sonra gazı ve sigortayı kapattım. Dumandan kayınvalidem ve annesi etkilendi.” şeklinde konuştu.