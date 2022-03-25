Esenyurt'ta eşini taciz eden zihinsel engelliyi bıçakladı

Esenyurt'ta eşini taciz eden zihinsel engelliyi bıçakladı

Karısını taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelli kişiyi darbedip, bıçaklayan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan, Yunus Emre Mahallesi'nde 15 Mart'ta R.Ö. isimli zihinsel engelli kişi, iddiaya göre S.K. isimli bir kişinin eşine tacizde bulundu.

DÖVDÜKTEN SONRA BIÇAKLADI

S.K., R.Ö.'yü önce darbetti daha sonra da bıçakladı.R.Ö. hastaneye kaldırılırken, olaya karıştıkları belirtilen S.K.'nın yakınları B.K. ve D.K. dün Yunus Emre Mahallesi'nnde gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

S.K. ise dün Çatalca'da yakalandı. S.K., R.Ö.'yü darbedip, bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta eşini taciz eden zihinsel engelliyi bıçakladı ViDEO









