Esenyurt'ta eşinin ailesini katleden damadın cezai ehliyeti kontrol edilecek

Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp, derin dondurucuda saklayan İranlı damadın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp incelemesi istendi.

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçaladı.

Parçaladığı cesetleri derin dondurucuda saklayan 35 yaşındaki Khodarahmi, Bakırköy Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Davada tutuksuz sanık olarak yargılanan, öldürülen çiftin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı (40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı (39) ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"Söyleyecek bir şey yok"

Duruşmada söz verilen sanık Mohammad Khodarahmi, söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti. Sanıklar Shırın ve Shahrazad Baktıarı ise anne ve babalarının naaşlarını İran'a götürmek istediklerini belirterek "Bu babamın vasiyetiydi. Adli Tıp Kurumu raporlarında anne ve babamın ölüm nedeni 'adli vaka' olarak kayıtlara geçtiğinden cenazeleri İran'a götüremiyoruz. Bunun için raporda düzeltme yapılması gerekiyormuş. Mahkemenin bu yönde karar vermesini istiyoruz." dedi.

Avukat, akıl sağlığının incelenmesini talep etti

Sanık Khodarahmi'nin avukatı, müvekkilinin cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasını istedi. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetine ilişkin inceleme yapılması ve çiftin ölüm belgelerinin düzeltilmesi için Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına karar verdi.

Korkunç cinayeti ihbarla itiraf etti

Esenyurt'ta, kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi (35) hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede ölenlerin kızları olan Shırın Galeh Bakhtıarı(40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı'nın (39) da, çifte cinayete karıştıkları gerekçesiyle 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Tüm detayları verdi

Korkunç cinayet, İran İstanbul Başkonsolosluğu tarafından 12 Mayıs 2020'de Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbarla ortaya çıkmıştı. İhbarda; Mohammad Khodarahmi'nin, kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı (63) ve kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yı (70) 3 ay önce öldürdüğü, cesetleri parçalara ayırarak buzluğa koyduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürmeyi iki hafta önce planladığını söyleyen Khodarahmi, birer gün arayla ellerini ve ağızlarını plastik kelepçe ve koli bandıyla bantlayıp, boğarak öldürdüğünü anlattı. Şüpheliler 14 Mayıs'ta tutuklanmıştı.