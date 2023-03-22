Esenyurt'ta eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi başından vurdu Esenyurt'ta takip ettiği kişiyi sokak ortasında vurduktan sonra ölmesi için başında bekledi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Sultaniye Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi'nde yaşanan olayda, S.Ç. isimli zanlı, eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı takip etmeye başladı. Şahsın evinden çıkmasıyla peşine düşen S.Ç., bir süre sonra silahını çıkartarak başına ateş etti. Öldürdü, başında bekledi Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, S.Ç. de başından ayrılmayarak polis ekiplerini bekledi. Şüpheli, olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı. S.Ç.'nin öldürdüğü şahsı takip ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. "Pusuya yatmış" Görgü tanığı Nedim Baskın, "Güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımızda vuran her halde pusuya yatmış arkadan hemen geliyor ve ateş ediyor." dedi.