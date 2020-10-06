Esenyurt'ta eski eşini zorla taksiye bindirmeye çalıştı

Esenyurt'ta eski eşi olduğu öğrenilen kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan Suriye uyruklu kişiye, çevredekiler tepki göstererek engel oldu.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı yakınında Suriye uyruklu bir kişi, durdurduğu taksiye eski eşi olduğu öğrenilen kadını zorla bindirmeye çalıştı.

TOKAT ATTI

Olayı gören çevredekiler, bu kişiye tepki göstererek kadının taksiye bindirilmesine izin vermedi. Kadının gitmek istemediğini gören bir kişi de eski eşe tokat attı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen zabıta ekipleri ise söz konusu kişiyi kalabalıktan uzaklaştırarak, eski eşiyle birlikte polis merkezine götürdü.

Kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan kişi VİDEO