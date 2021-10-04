Esenyurt’ta eski iş yerini bastı, 3 kişiyi rehin aldı

İnternet üzerinden satış yapan bir iş yerini alacak-verecek meselesi yüzünden basan eski çalışan, içeride bulunan yabancı uyruklu 3 kişiyi rehin aldı. Çalışan, PÖH’ün operasyonu ile yakalandı.

İstanbul’da eski iş yerinin 3 gün sonra kapanacağını öğrenen ve patronundan alacağı olan çalışan, sinirlenerek Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’ndeki iş yerini bastı.

O sırada iş yerinde bulunan 3 kişi, öfkeli çalışandan korunmak için kendilerini odaya kilitleyerek, camdan yardım istedi.

Bunu gören çevredeki vatandaşlar da, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ÖNCE REHİNELER KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi geldi.

Odada kilitli durumda olan rehineleri kurtarmak için harekete geçen ekipler, önce öfkesinden duramayan eski çalışan ile konuştu.

Çalışan ikna edildikten sonra rehineler itfaiye merdiveni ile camdan kurtarıldı.

CAMDAN ATLAYACAĞINI SÖYLEDİ

İş yerinin kapısına ofisteki eşyalara dayayarak polislerin girmesini engellemek isteyen çalışan, patronunun gelmemesi durumunda kendisini camdan atacağını söyledi.

Bir süre sonra kapıdaki engelleri aşan polis ekipleri, bu kez cam kenarında oturan eski çalışanı inmesi için ikna etmeye çalıştı.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ, ÇALIŞAN YAKALANDI

Saatler süren ikna çalışmaları sonucunda teslim olmayan çalışan için özel harekat polisleri harekete geçti.

PÖH ekiplerinin kurtarma operasyonu ile gözaltına alınan eski çalışan, karakola götürüldü.

“BENİM AİLEM ÇOK ZOR DURUMDA”

Öfkeli çalışan saatlerce telefondan ikna etmeye çalışan Hasan Karataş adlı esnaf, yaşananları şöyle anlattı:

“Şahıs saat 16.30 sıralarında iş yerine girmiş. Daha sonra siteye itfaiye ekipleri geldi. Tabii biz ne olduğuna bakmak için gittik ve bir kişinin eski iş yerinden 2 yıl boyunca parasını alamadığını öğrendik. 3 gün sonra iş yerinin boşaltılacağını öğrenince de sinirlenen şahıs, iş yerini basmış. O sırada ben camdan telefon numaramı verdim adama ve beni aramasını söyledim. Bir süre sonra beni aradı ve ‘Benim ailem çok zor durumda, babam intihar etti ve bende intihar edeceğim’ dedi. Bu sözler üzerine ben ‘yapma kardeşim bak özel harekat polisleri de geliyor bak, üç kişiyi de rehin almışsın onları bırak bari’ dedim.

“ONLARLA BİR PROBLEMİM YOK”

Bu sözlerim üzerine ‘benim onlarla bir problemim yok isterseler gidebilirler’ dedi. Daha sonra itfaiye ekipleri rehineleri almak için merdiveni çalıştırdı. Ekipler, 3 rehineyi balkondan kurtardı. Daha sonrasında özel hareket polisleri ofise girerek adamı ikna etmeye çalıştı. Adam ikna olmayınca ben çıktım yukarıya ve bir süre konuştum. Fakat ne söylersek söyleyelim teslim olmadı. Zaten polis ekipleri başarılı bir operasyonla adamı camdan aldı.”