Esenyurt’ta eski sevgilisi göğsünden bıçaklayıp kaçtı

Eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını işe gittiği esnada sokak ortasında göğsünden bıçaklayan şüpheli, kayıplara karıştı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki evinden işe gitmek için sabah saat 08.00 sıralarında çıkan R.A., yaşadığı apartmanın bodrum katına saklanan eski sevgilisi B.B.’nin saldırısına uğradı.

Eski sevgilisini saçından sürükleyerek sokağa çıkaran ve darbeden B.B., R.A.’yı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre kanlar içerisinde yerde yatan kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti.

TABUREYE OTURTUP, 112’NİN GELMESİNİ BEKLEDİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri geldi.

İlk müdahalenin ardından yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Tabureye oturtulan kadının sokak ortasında kanlar içerisinde beklediği o anlarsa çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

“KADINI SAÇINDAN TUTMUŞ DIŞARIYA SÜRÜKLÜYORDU”

Yaşanan dehşete şahit olan yaralı kadının komşusu, “Ben kızımı okula hazırladım ve dışarıda servis bekliyordum. O sırada bir şahıs geldi ve apartmanın içerisine girdi. Kızıma o adam nereye gitti diye sorduğumda ‘bodrum kata indi’ dedi. Yani adam, kadın çıkana kadar orada saklanmış. Kızımı gönderdikten sonra içeriye giriyordum o sırada olayı gördüm. Adam, kadını saçından tutmuş dışarıya sürüklüyordu. Kadının çığlık seslerini duyduk, yardım edin diye bağırıyordu. Adam gittikten sonra kadının yanına gittiğimizde ise göğsünden kan aktığını gördük.” dedi.