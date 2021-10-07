Aylar önce yollarını ayırdığı eski sevgilisinin intikam almak için aracına boya sökücü döktüğünü ve 60 bin lira zararının olduğu söyleyen mağdur adam, “Çok sevdik başımıza bu geldi” dedi.

Aylar önce ayrıldığı eski sevgilisinden intikam almak isteyen bir kadın, gece saatlerinde iki arkadaşı ile birlikte Erhan Pala’nın yaşadığı İstanbul’un Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi’ne geldi.

Bir süre çevreyi gözetleyen 3 kişi, yanlarında getirdiği malzemelerle boya sökücü hazırlayarak Pala’nın aracının üzerine döktü.

Sabah saatlerinde durumu fark eden Erhan Pala, yetkililere haber verdi.

60 BİN LİRALIK ZARAR VERDİ

Olay sonrasında araçta, değer kaybı ile birlikte yaklaşık 60 bin TL maddi zarar oluştu.

Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt’ta eski sevgilisinin aracına boya sökücü döktü VİDEO



“İKİ ERKEK, BİR KADIN VARDI”

Eski sevgilisinin yaptıklarını anlatan Erhan Pala, şöyle konuştu:

“Eski kız arkadaşımın böyle bir şey yapacağını hiç beklemiyordum. Ben her akşam olduğu gibi arabamı kapımın önüne getirdim ve hiçbir şeyden habersiz bir şekilde evime çıktım. Gece saatlerimde aracıma boya sökücü dökmüşler. Sabah aracımı gördüğüme kamera kayıtlarına baktım ve bir kişinin aracın yanına gelerek elindeki maddeyi aracımın üzerine döktüğünü gördüm. Bu eylemi gerçekleştirenlerin ilk başta kim olduğunu anlayamadım ama mahalledeki diğer kamera kayıtlarına bakınca toplamda üç kişi olduklarını gördüm. İki erkek bir kadın vardı kayıtlarda.

“ÇOK SEVDİK VE BAŞIMIZA BÖYLE BİR OLAY GELDİ”

Dikkatli inceleyince kadının eski kız arkadaşım olduğunu anladım. Bu üç kişi taksi ile mahalleye geliyor ve ilk olarak etrafı inceliyorlar. Daha sonra ilerideki bir sokağa giderek boya sökücü karışımını hazırlıyorlar ve içlerinden birisi arabamın yanına gelerek bu karışımı döküyor. Çok şaşkınım gerçekten bu durum karşısında neden böyle bir şey yaptı anlamıyorum. Benim arabamı çok sevdiğimi biliyordu, herhalde bu sebepten ötürü bunu yaptı. Buradan ona bu olayı burada bırakmayacağımı ve tüm mecralarda duyuracağımı söylemek istiyorum. Ne diyebilirim ki, çok sevdik ve başımıza böyle bir olay geldi.”