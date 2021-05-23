Esenyurt’ta esnaf ile müşteriler arasında taşlı sopalı kavga çıktı

Esenyurt’ta esnaf ile müşteriler arasında taşlı sopalı kavga çıktı

Esnaf ve müşteriler arasında çıkan tartışma sokak kavgasına dönüştü. Taraflar birbirlerine sopa, tabela ve plastik borularla saldırdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Esenyurt İncirtepe Mahallesi 239’uncu Sokak'ta bir iş yerinde esnaf ile müşteriler arasında alacak verecek meselesi nedeni ile tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar, sokak üzerinde birbirlerine çevreden buldukları sopa, tabela ve plastik borularla vurmaya başladı.

KAMERAYA YANSIDI

Kafasına darbe alarak yere düşen bir şahsa, sopa ile defalarca vuruldu.

Kavga anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt’ta esnaf ile müşteriler arasında taşlı sopalı kavga çıktı ViDEO

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kavgada 4 kişi yaralandı.

Polis ekipleri kavga eden taraflara müdahale ederek şahısları gözaltına aldı.

Yaralanan şahıslar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.