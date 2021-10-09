Aracından eşyalarının çalındığını alarmla fark eden vatandaş, hırsızı yakalamak için yarı çıplak halde sokağa koştu. Eşyalarını kurtaran vatandaşın o anları kameraya yansıdı.

Dün Esenyurt Yunus Emre Mahallesi’ndeki sokağın başında keşif yapan ve başında kar maskesi olan bir kağıt toplayıcısı içinde eşyaların bulunduğu bir aracı gözüne kestirdi.

Yanında getirdiği tornavida ile kapıyı saniyeler içerisinde açan hırsız, araç içerisindeki malzemeleri alarak kapıyı kapattı.

Kapının kapanması ile arabanın alarmı çalarken, amcasının arabasının alarmını çaldığını fark eden Emir Kurt Toprak ise cama çıkarak hırsıza bağırdı.

YARI ÇIPLAK HIRSIZ KOVALADI

Yerdeki eşyaları alan hırsız koşarak kaçmaya çalıştı. Evden yarı çıplak şekilde çıkan ve hırsızı kovalayan Toprak, sokağın başında kaçan şahsı yakaladı.

Hırsızla yaşanan arbededen sonra eşyalarını alan Toprak, yarı çıplak olduğu için eve geri dönmek zorunda kalırken hırsız ise hızla kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Esenyurt'ta eşyaları çalınan adam, yarı çıplak hırsız kovaladı VİDEO

"15 SANİYEDE KAPYI AÇTI"

Yaşadığı olayı anlatan Emir Kurt Toprak, “Hırsız sokağın aşağısından geliyor ve gelir gelmez arabaların içlerini kontrol ediyor. Daha sonra gözüne amcamın arabasını kestiriyor ve karton topladığı arabasını sokağın başına getiriyor. Hırsız tanınmamak için ise kamera kayıtlarında da göründüğü şekilde üzere kar maskesini hiç çıkartmıyor. Arabanın yanına gelerek tornavida ile kapıyı açıyor. Adam kapı açma konusunda uzman olmuş zaten, kolay kolay açılabilecek bir şey değil, kilidi açması 15 saniye sürüyor. Sonra ise kapıyı açar açmaz içeride para edecek ne kadar ağır eşya varsa alıp yere koyuyor. Hırsız en sonunda kapıyı kapatınca arabanın alarmı çalmaya başladı. Tabi sesi duyunca cama çıktım hemen ve adama bağırmaya başladım. Benim sesimi duyunca eline aldığı eşyalar ile kaçmaya başladı. Bende hemen peşinden koşmaya başladım ve sokağın başında adamı yakaladım. Tabi olayın heyecanı ile çok müsait olmayan bir şekilde çıktığım için eşyaları aldıktan sonra adamı bırakmak zorunda kaldım. Adamda olay yerinden uzaklaştı.” dedi.



