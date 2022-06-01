Esenyurt'ta, etrafa ateş açan çete liderine operasyon

Etrafa rastgele ateş açan çete lideri Mehmet Veysi D., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Çete liderini kaçırmaya çalışan 4 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Çınar Mahallesi’nde, geçtiğimiz pazartesi günü, etrafa rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olayın yaşandığı sitedeki kameralar mercek altına alındı.

Çalışmalar neticesinde şüphelinin, çok sayıda suç kaydı bulunan çete lideri Mehmet Veysi D. olduğu tespit edildi.

Evinin kapısı koçbaşı ile kırıldı

İHA’nın haberine göre; Esenyurt Asayiş Büro ve Polis Özel Harekat Ekipleri, Veysi D.’nin yaşadığı siteye nefes kesen bir operasyon başlattı.

Koçbaşı ile evinin kapısı kırılan şahıs, polis ekiplerine teslim olmamak için zorluk çıkarırken kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Kargaşa çıkarıp kaçırmaya çalıştılar

Polis ekipleri nezaretinde evinden çıkarılan şahıs, site bahçesinde kaçırılmak istendi. Mehmet Veysi D.’nin adamı olduğu söylenen Gökhan A., Yusuf A., Hasan G. Zülküf Ö. isimli dört şahıs, kargaşa çıkartarak şahsı kaçırmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin durumu erkenden fark etmesi üzerine kısa sürede yakalanan dört şahıs da gözaltına alınarak karakola götürüldü.