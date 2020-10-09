Esenyurt'ta evde mahsur kalan Suriyeli çocuklar devlet korumasına alındı

Eve kitlenen Suriyeli 3 çocuğun sürekli pencerede ağlaması sonucu ortaya çıkan olayda, Sosyal Hizmet Merkezi devreye girdi. Eşi tarafından terk edilen baba, çocuklarını devlet korumasına verdi.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Pınar Mahallesi 1267'nci Sokak'ta bulunan 4 katlı bodrum katındaki demir parmaklıkların arkasında sürekli ağlayan ikisi erkek üç küçük çocuğu görenler içeride kimse olmadığını görünce onlarla iletişime geçmeye çalışmıştı.

Türkçe bilmeyen çocukların aç olduğunu düşünen komşuları çocuklar için su, süt, bisküvi alarak onlara verirken polise haber vermişti.

Evde tek kalan çocukların babasının, çocuklara bez ve mama almak için çıktığı, eşi tarafından terk edildiği ortaya çıktı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Esenyurt Sosyal Hizmet Merkezi uzmanları baba ile bu sabah görüştü.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Görevlilere 1 aydan bu yana çocuklara bakmak zorunda kaldığı için çalışamaz olduğunu anlatan Salih, uygun ortam sağlanıncaya kadar çocuklarına devlet koruması getirilmesi önerisini kabul etti.

BABAYA YARDIM GÖNDERİLDİ

Bu arada hayırseverler de çaresiz babaya yardım gönderdiği öğrenildi.

Esenyurt'ta Suriyeli çocuklar evde mahsur bırakıldı













