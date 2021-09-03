Esenyurt'ta evden kaçan teyze ve yeğenini arama çalışmaları devam ediyor

Esenyurt'ta evden kaçan teyze ve yeğenini arama çalışmaları devam ediyor

Dün sabah yaşadıkları evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan teyze-yeğen için, arama çalışmaları sürüyor. Teyze-yeğenin kaçtıktan sonra bir marketin önünde görüldüğü belirlendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Beyzanur Yoğun ile 12 yaşındaki Canan Aslan, dün sabah 09.00 sıralarında evden ayrıldı.

Markete inen ve aniden koşmaya başlayan teyze-yeğenden bir daha haber alınamazken, ailesi ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri arama çalışmaları başlatırken, akrabaları da her yerde teyze-yeğeni arıyor.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kızların en son, Başakşehir Bahçeşehir Gölet mevkisinde görüldüğü öğrenildi.

Teyze-yeğenin kaçtıktan sonra Esenyurt'taki bir marketin önünde meyve suyu içtiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"İKİ CAHİL KENDİSİNE EĞLENCE ARIYOR"

Beyzanur Yoğun'un babası Mehmet Yoğun, "Kızlar sabah saat 09.00 civarında evden çıkmışlar. O saatten beri elimizden geldiğince her yerde kızları arıyoruz. Herhangi biri tarafından kaçırıldığını veya birine kaçtığını düşünmüyoruz.

Benim düşünceme göre iki cahil kız kendine eğlence arıyorlar. İnşallah öyledir aklıma kötü şeyler getirmek istemiyorum. Çünkü böyle bir şeyi asla beklemiyorduk.

Biz bulmak için çabalıyoruz fakat bulamadık bir türlü. Polis ekiplerine başvurduk, inşallah kızlarımızı bulurlar." dedi.

"BİR KORKULARI OLMASIN, DÖVMEYECEĞİZ.."

Baba Yoğun, "Annesi sabah kalktığında kızlar evde yokmuş. Tahminimizce ondan 10 dakika önce evden çıkmışlar. Köşedeki marketten kendilerine maske almışlar ve el ele tutuşup meydana doğru koşmuşlar. Zaten güvenlik kamerası görüntüleri var medyana doğru koşarken.

İki tane çocuk. Akıllarınca eğlence ve macera için kaçmışlar. Buradan onlara sesleniyorum. Evinlerine dönsünler. Onlara asla kızmayacağız, dövmeyeceğiz. Sakın bir korkuları olmasınlar sadece geri eve dönsünler." diye konuştu.

Esenyurt'ta evden kaçan teyze ve yeğenini arama çalışmaları devam ediyor VİDEO