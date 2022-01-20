Esenyurt'ta evi yanan kadın sinir krizi geçirip bayıldı

İnönü Mahallesi'ndeki apartmanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Evinin alevler içerisinde yandığını gören kadın ise baygınlık geçirdi.

Esenyurt'un İnönü Mahallesi üzerindeki 5 katlı apartman bilinmeyen sebeple yanmaya başladı.

Bölgedekilerin ihbarı üzerine ise olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın esnasında apartmanda bulunan kişiler ise kendilerini dışarıya attı.

EVİNİN YANIŞINI İZLEDİ

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Apartmanı dumanlar içinde gören vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Evinin yanışını izleyen bir kadın ise sinir krizi geçirdikten sonra fenalaşarak bayıldı. Yakınları ve komşuları, kadını hemen yerden kaldırarak bir dükkana taşıdı.

"SON ANDA ÇIKTIK"

Yangın çıkan apartmandan son anda çıkan Adnan Arslan, "Bir anda koku gelmeye başladı. Gürültü oldu bir baktık herkes dışarı çıkmış. Başka bir şey göremedik. İçerdeydik, son anda çıktık." dedi.

























