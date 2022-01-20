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- Esenyurt'ta evi yanan kadın sinir krizi geçirip bayıldı
Esenyurt'ta evi yanan kadın sinir krizi geçirip bayıldı
- DHA
- 20.01.2022 - 16:15
- Güncelleme : 20.01.2022 - 16:21
Esenyurt'un İnönü Mahallesi üzerindeki 5 katlı apartman bilinmeyen sebeple yanmaya başladı.
Bölgedekilerin ihbarı üzerine ise olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın esnasında apartmanda bulunan kişiler ise kendilerini dışarıya attı.
EVİNİN YANIŞINI İZLEDİ
Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Apartmanı dumanlar içinde gören vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.
BAYGINLIK GEÇİRDİ
Evinin yanışını izleyen bir kadın ise sinir krizi geçirdikten sonra fenalaşarak bayıldı. Yakınları ve komşuları, kadını hemen yerden kaldırarak bir dükkana taşıdı.
"SON ANDA ÇIKTIK"
Yangın çıkan apartmandan son anda çıkan Adnan Arslan, "Bir anda koku gelmeye başladı. Gürültü oldu bir baktık herkes dışarı çıkmış. Başka bir şey göremedik. İçerdeydik, son anda çıktık." dedi.