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    Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencereden düştü

    Birinci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşerek yaralanan Mısırlı çocuk, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 12.06.2020 - 17:28
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    Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencereden düştü

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mısır vatandaşı 4 yaşındaki Mahmut Abdurrahman, evlerinin penceresinden bakarken dengesini kaybedip beton zemine düştü.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Gürültü üzerine dışarı çıkıp ilk müdahaleyi yapan komşular, sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık bulunan çocuğu ambulansla Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencereden düştü - VİDEO

    Esenyurt'ta evlerinin penceresinden düşen çocuk yaralandı -1

    Esenyurt'ta evlerinin penceresinden düşen çocuk yaralandı -2

    Esenyurt'ta evlerinin penceresinden düşen çocuk yaralandı -3

    Esenyurt'ta evlerinin penceresinden düşen çocuk yaralandı -4

    Esenyurt'ta evlerinin penceresinden düşen çocuk yaralandı -5

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