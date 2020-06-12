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- Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencereden düştü
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencereden düştü
Birinci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşerek yaralanan Mısırlı çocuk, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 12.06.2020 - 17:28
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mısır vatandaşı 4 yaşındaki Mahmut Abdurrahman, evlerinin penceresinden bakarken dengesini kaybedip beton zemine düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Gürültü üzerine dışarı çıkıp ilk müdahaleyi yapan komşular, sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık bulunan çocuğu ambulansla Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencereden düştü - VİDEO