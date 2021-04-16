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    Esenyurt'ta feci motosiklet kazası kamerada

    Esenyurt'ta çalıntı motosikletle süratli şekilde ilerleyen sürücü, otomobile çarptı.
    • DHA
    • 16.04.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 10:04
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    Esenyurt'ta feci motosiklet kazası kamerada

    Esenyurt-Hadımköy yolu üzerinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, iş yerinin önüne sürücüsünün park etmeye çalıştığı otomobili fark etmeyerek ön kısmına çarptı.

    MOTORDAN UÇTULAR

    Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 kişi metrelerce havaya fırladı. Yaralanan 2 kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

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    Esenyurt'ta feci motosiklet kazası kamerada VİDEO

    MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

    Kazayla ilgili rapor tutmak isteyen polis ekipleri, yaralanan kişilerin kimliklerini istedi. Kimlikleri bulunmayan yaralıların ifadelerinden şüphelenen polis ekipleri, motosikletin de plakasının olmadığını fark etti.

    Şase numarasının da silinmiş olduğunu gören polisler, motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

    Yaralıların tedavilerinin tamamlanmasının ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

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