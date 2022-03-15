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    Esenyurt'ta feci ölüm: Metrelerce yükseklikten düşüp öldü

    32 katlı rezidansın 6'ncı katından yola düşen 19 yaşındaki kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kızın olay yerine gelen ailesi ise kendinden geçti.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 09:31
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    Esenyurt'ta feci ölüm: Metrelerce yükseklikten düşüp öldü

    İstanbul Esenyurt'ta iki ay öncesine kadar bir kargo firmasında çalışan 10 yaşındaki Özge Binnur Oruç, 2 katlı rezidansın 6'nci katından yere çakıldı.

    Genç kızın feci düşüşünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    DÜŞTÜĞÜ AN HAYATINI KAYBETTİ

    Düşüşün nedeni henüz bilinmezken, 19 yaşındaki Özge'nin olay anında can verdiği belirlendi.

    Korkunç olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini araştırıyor.

    Esenyurt ta feci ölüm: Metrelerce yükseklikten düşüp öldü #1

    AİLESİ KENDİNDEN GEÇTİ

    Acı haberi alıp olay bölgesine gelen aile sinir krizi geçirirken, genç kızın cansız bedeni otopsi için  Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Öte yandan Özge Binnur Oruç'un rezidanstan düşme anı olay bölgesindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Esenyurt'ta feci ölüm: Metrelerce yükseklikten düşüp öldü VİDEO

    "MELEK GİBİ BİR İNSANDI"

    Özge Binnur Oruç'un eski iş arkadaşı Erhan Öztürk, ölümüne inanamadığını belirterek, "Olayı duyunca iki dakikada buraya geldim. O bir melek gibi bir insandı. 6 ay kadar bizimle çalıştı. Böyle bir şey olabileceğini asla düşünemedik. Nasıl geldiğimi bilemezsiniz. Çok üzgünüm. Hayretler içerisindeyim. Çok enerjik bir insandı. Etrafına sürekli enerji saçan mükemmel bir insandı." şeklinde konuştu.

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