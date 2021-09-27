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    Esenyurt'ta fidye operasyonu: 13 Pakistanlı kurtarıldı

    Pakistan uyruklu bir kişinin fidye için kaçırıldığı ihbarı üzerine başlatılan operasyonda evde zorla tutuldukları belirlenen 13 Pakistanlı kurtarıldı.
    • DHA
    • 27.09.2021 - 18:46
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 18:48
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    Esenyurt'ta fidye operasyonu: 13 Pakistanlı kurtarıldı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pakistan uyruklu M.B.A.'nın fidye için kaçırıldığı ihbarını alınca harekete geçti.

    Yapılan çalışmalar sonucunda Pakistanlı M.B.A.'nın, M.T. ile M.R. isimli kişilerce kaçırıldığı ve aynı mahallede bulunan bir adreste tutulduğu tespit edildi.

    Polis ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

    13 KİŞİ DAHA KURTARILDI

    Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.B.A. ile beraber 13 Pakistanlıyı zorla tutuldukları evden kurtardı.

    2 şüphelinin Pakistanlıları fidye amaçlı kaçırdığı öğrenildi.

    Esenyurt'ta fidye operasyonu: 13 Pakistanlı kurtarıldı VİDEO

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Polis ekipleri M.T. ile M.R.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Esenyurtta fidye operasyonundan hareketli anlar -1

    Esenyurtta fidye operasyonundan hareketli anlar -2

    Esenyurtta fidye operasyonundan hareketli anlar -3

    Esenyurtta fidye operasyonundan hareketli anlar -4

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