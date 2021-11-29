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Esenyurt'ta fırtına çatıyı uçurdu, bir kadın yaşamını yitirdi

Esenyurt'ta fırtına çatıyı uçurdu, bir kadın yaşamını yitirdi

Fırtınanın etkisi ile bir binanın çatısı yerinden kopup, yoldan geçen anne Elif Şanver ile çocuğunun üzerine düştü. Çocuğu korumak için üzerine kapanan anne, yaşamını yitirdi.