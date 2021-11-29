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    Esenyurt'ta fırtına çatıyı uçurdu, bir kadın yaşamını yitirdi

    Fırtınanın etkisi ile bir binanın çatısı yerinden kopup, yoldan geçen anne Elif Şanver ile çocuğunun üzerine düştü. Çocuğu korumak için üzerine kapanan anne, yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.11.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 16:31
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    Esenyurt'ta fırtına çatıyı uçurdu, bir kadın yaşamını yitirdi

    İstanbul’da etkili olan yağmurlu hava, hayatı olumsuz etkiledi.

    Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak'ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran fırtına nedeniyle koparak uçtu.

    Bu sırada yolda yürüyen Elif Şanver ve çocuğu kopan çatının altında kaldı.

    ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

    Şanver, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Çocuk, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Esenyurt ta fırtına çatıyı uçurdu, bir kadın yaşamını yitirdi #1

    ÇOCUĞUNU KURTARMAK İSTEDİ

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar, annenin çatının üzerlerine düşeceğini fark edip, son anda çocuğunu korumak için üzerine kapandığını söyledi.

    Esenyurt'ta fırtına çatıyı uçurdu, bir kadın yaşamını yitirdi VİDEO

    CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

    Olayın meydana geldiği noktaya çıkan cadde ve sokaklar güvenlik nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

    Esenyurt ta fırtına çatıyı uçurdu, bir kadın yaşamını yitirdi #2

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