- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'ta fırtına çatıyı uçurdu, bir kadın yaşamını yitirdi
Esenyurt'ta fırtına çatıyı uçurdu, bir kadın yaşamını yitirdi
Fırtınanın etkisi ile bir binanın çatısı yerinden kopup, yoldan geçen anne Elif Şanver ile çocuğunun üzerine düştü. Çocuğu korumak için üzerine kapanan anne, yaşamını yitirdi.
- AA & Ensonhaber
- 29.11.2021 - 15:25
- Güncelleme : 29.11.2021 - 16:31
İstanbul’da etkili olan yağmurlu hava, hayatı olumsuz etkiledi.
Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak'ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran fırtına nedeniyle koparak uçtu.
Bu sırada yolda yürüyen Elif Şanver ve çocuğu kopan çatının altında kaldı.
ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Şanver, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çocuk, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
ÇOCUĞUNU KURTARMAK İSTEDİ
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, annenin çatının üzerlerine düşeceğini fark edip, son anda çocuğunu korumak için üzerine kapandığını söyledi.
Esenyurt'ta fırtına çatıyı uçurdu, bir kadın yaşamını yitirdi VİDEO
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Olayın meydana geldiği noktaya çıkan cadde ve sokaklar güvenlik nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.