Esenyurt’ta freni boşalan kamyon iki dükkana çarptı

Bir sokakta freni boşalan hafriyat kamyonu iki dükkanın duvarına çarparak durabildi. Faciadan kıl payı dönüldüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Park halindeki 34 ECM 215 plakalı hafriyat kamyonunun freni, İstanbul’un Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde yokuş aşağıya yolda aniden boşaldı.

Harekete eden kamyon bir mesleki sınav alanı yeri ile oto tamircisinin, duvarına çarptı.

O ANLAR KAMERADA

Dükkanda o sırada bulunan çalışanlar kazanın paniği ile kaçmaya başladı. Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile de saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, kamyonun aniden hareket etmesi ve dükkanın duvarına çarpması yer aldı.

“ŞÜKÜR VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARDI”

Olaydan birkaç dakika önce dükkanından ayrılan esnaf Suphi Eder, “Tam eve çıkıyordum. Saniyelik bir olay oldu. Tam çıktım eve gidiyordum, telefon geldi dükkana araba çarptı diye. Çok şükür verilmiş sadakamız vardı burada da olabilirdik.” dedi.

Esenyurt’ta freni boşalan kamyon iki dükkanın duvarına çarparak durabildi ViDEO

“BURADA OLSAM BENİ DE ARABAYLA BİRLİKTE ALIP BURAYA SÜRÜKLEYECEKTİ”

Mehmet Topaloğlu ise “Sanayiye gidecektim araca bindim. 4 dakika geçmeden aracın freni boşalıyor herhalde. Dükkanlara dalıyor. Kimse yok o sırada burada, ben burada olsam beni de arabayla birlikte alıp buraya sürükleyecekti.” diye konuştu.