Üzerindeki değerli eşyalarıyla birlikte kıyafeti de gasbedilen bir şahıs, otomobilden yarı çıplak biçimde yola atıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi'nde yürüyen bir vatandaş, iddiaya göre arabanın içinde alınarak gasbedildi.

Gözü dönmüş gaspçılar, mağdur adamın değerli eşyalarının yanında kıyafetlerini de aldı.

SOYUP YOLA ATTILAR

Gasba uğrayan adam daha sonra yarı çıplak bir biçimde araçtan dışarı atıldı. O sırada havaya bir el ateş eden gaspçılar, geldikleri arabayla olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Yarı çıplak şekilde kalan şahıs, durumu polislere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan gasp anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Esenyurt'ta gasp: Kıyafetlerini de çaldılar ViDEO