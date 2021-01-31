Ofiste çalışan iş adamının, yüzüne biber gazı sıkan gaspçıya direnerek kendisine engel olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye’ye İtalya Milano’dan ithalat ihracat üzerine çalışma yapmak için gelen iş adamı Flovınoa Toretollo, arkadaşının iş yerine geldi.

Bilgisayarla çalışan Toretollo, içeriye müşteri kılığında gelen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi tarafından gasbedilmek istendi.

BİBER GAZI SIKAN GASPÇIYA DİRENDİ

Gaspçı masadaki bilgisayarı almak için Toretollo'nun yüzüne biber gazı sıkmaya başladı. Toretolla ise gaspçıya karşılık vermeye çalışırken ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Gaspçı ise bir şey alamadan olay yerinden kaçtı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Kayıplara karışan şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt'ta gaspçıya direnen İtalyan iş adamı VİDEO