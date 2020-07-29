Esenyurt’ta genç kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı

TEM Otoyolu'nda kimliği belirlenemeyen kadına çarpıp ölümüne neden olan ve Esenyurt Asayiş Büro ekiplerince yakalanan sürücü, “İnsan olduğunu görmedim.” dedi.

Geçtiğimiz cumartesi saat 18.00 sıralarında Tem Otoyolu Ankara istikametinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kadına, otomobil çarpmış ve kadının ölümüne neden olan sürücü de kaçmıştı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, olay yerini gören kamera olmayınca kaza yerinde otomobilden düşen parçalardan kaçan sürücünün izini sürdü.

OTOMOBİL PARÇALARINDAN KAÇAN SÜRÜCÜ BULUNDU

Olası istikametlerde çalışmalar yapan polis ekipleri titiz çalışmalar neticesinde kaçan sürücünün iş yerine ulaştı. 73 yaşındaki Turhan A. iş yerinde gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından sürücü adliyeye sevk edildi.

“İŞLERİMİ HALLETTİKTEN SONRA GELİP İFADE VERECEKTİM”

Genç kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü karakol çıkışında “Aniden bir ses duydum. Şaşırdım. Şuurumu kaybettim. Duramadım ama insan olduğunu görmedim. İşlerimi hallettikten sonra gelip ifade verecektim.” diye konuştu.