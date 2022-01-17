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    Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku

    Yolda yürüyen kadının çantasını çalıp, suç ortağının kullandığı otomobile binen hırsız kaçarken, olayla ilgili 4 gaspçı polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 09:55
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    Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku

    İstanbul Esenyurt'taki kapkaç çetesi, bu kez yolda yürüyen bir kadını hedef aldı.

    Kadının çantasını çalıp, kaçan hırsızlardan biri suç ortağının aracına binerek olay yerinden kaçtı.

    4 KİŞİ YAKALANDI

    Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri ise daha önceden yedi ayrı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen Ekrem Y., Metin Y., Emircan K. ve Demir Can K. isimli 4 şahsı kıskıvrak yakaladı.

    TUTUKLANDILAR

    Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Esenyurt ta genç kadına kapkaç şoku #1


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