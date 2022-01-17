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- Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku
Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku
Yolda yürüyen kadının çantasını çalıp, suç ortağının kullandığı otomobile binen hırsız kaçarken, olayla ilgili 4 gaspçı polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.
- İHA
- 17.01.2022 - 09:55
İstanbul Esenyurt'taki kapkaç çetesi, bu kez yolda yürüyen bir kadını hedef aldı.
Kadının çantasını çalıp, kaçan hırsızlardan biri suç ortağının aracına binerek olay yerinden kaçtı.
4 KİŞİ YAKALANDI
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri ise daha önceden yedi ayrı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen Ekrem Y., Metin Y., Emircan K. ve Demir Can K. isimli 4 şahsı kıskıvrak yakaladı.
TUTUKLANDILAR
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.