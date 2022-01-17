Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku

Yolda yürüyen kadının çantasını çalıp, suç ortağının kullandığı otomobile binen hırsız kaçarken, olayla ilgili 4 gaspçı polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'taki kapkaç çetesi, bu kez yolda yürüyen bir kadını hedef aldı.

Kadının çantasını çalıp, kaçan hırsızlardan biri suç ortağının aracına binerek olay yerinden kaçtı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri ise daha önceden yedi ayrı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen Ekrem Y., Metin Y., Emircan K. ve Demir Can K. isimli 4 şahsı kıskıvrak yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.