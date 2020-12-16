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    Esenyurt’ta genç kız 18’nci kattan atladı

    Esenyurt’ta bunalımda olduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç kız oturduğu rezidansta 18’nci kattan atlayarak ağır yaralandı.
    • İHA
    • 16.12.2020 - 14:30
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    Esenyurt’ta genç kız 18’nci kattan atladı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi 2051. Sokakta meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Gülnur E., 18’nci katta bulunan rezidanstaki evlerinin camından aşağıya atladı.

    Bir aracın üzerine düşen Gülnur E., ağır yaralandı.

    Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans olay yerine sevk edildi.

    AİLESİ KRİZ GEÇİRDİ

    Genç kız ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen genç kızın ailesi ise sinir krizi geçirdi.

    Öte yandan genç kızın atladığı anlarda sokakta bulunan ve olayı gören erkek arkadaşı da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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