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    Esenyurt'ta genç kıza taciz girişiminde bulunanları, mahalleli bıçakladı

    Bir genç kızının sokakta yürüdüğü sırada bir grup tarafından taciz edilmesi üzerine ortalık karıştı. Durumu gören başka bir grup, taciz eden gruptaki 2 kişiyi bıçakladı.
    • 04.05.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 09:00
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    Esenyurt'ta genç kıza taciz girişiminde bulunanları, mahalleli bıçakladı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde, saat 00.45 sıralarında, 3 kişilik bir grubun yolda yürüyen genç kıza taciz girişiminde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

    Başka bir grup durumu fark edince, tacizde bulunan şahıslardan 2’sini bıçakladı.

    Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olaya karışanlar gözaltına alındı

    İHA’nın haberine göre; olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı şahısları ambulanslara alarak hastaneye kaldırdı.

    Polis ekipleri, olaya karışan kişileri gözaltına aldı.

    Olayla ilgili araştırma sürüyor.

    Esenyurt'ta genç kıza taciz girişiminde bulunanları, mahalleli bıçakladı ViDEO

    Esenyurt ta genç kıza taciz girişiminde bulunanları, mahalleli bıçakladı #1

    Esenyurt ta genç kıza taciz girişiminde bulunanları, mahalleli bıçakladı #2


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