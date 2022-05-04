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Esenyurt'ta genç kıza taciz girişiminde bulunanları, mahalleli bıçakladı

Esenyurt'ta genç kıza taciz girişiminde bulunanları, mahalleli bıçakladı

Bir genç kızının sokakta yürüdüğü sırada bir grup tarafından taciz edilmesi üzerine ortalık karıştı. Durumu gören başka bir grup, taciz eden gruptaki 2 kişiyi bıçakladı.