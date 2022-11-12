Esenyurt'ta, genç kızın yoğun bakımlık olduğu kazada sürücü serbest bırakıldı

Kontrolünü kaybederek 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe'ye çarpan sürücü, adli kontrolle serbest bırakıldı. Genç kızın ailesi, duruma tepki gösterdi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan Aleyna Nur Gökçe (21), geçtiğimiz salı günü arkadaşı ile Kadıköy’de buluşmak üzere evden çıktı.

20.30 sıralarında Esenyurt Haramidere Caddesi üzerindeki metrobüs durağında inerek evine yürümeye başlayan Gökçe bir arkadaşına mesaj attığı sırada Beylikdüzü istikametinden bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, alışveriş merkezi önünde Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan genç kız ağır yaralandı.

Sürücünün alkollü olduğu iddiası

DHA’nın haberine göre; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Aleyna Nur Gökçe’nin kafatasında kırıkların mevcut olduğu, beyin kanaması, akciğer kanaması, omuriliğinde kalçasında kol ve bacaklarında kırıkların olduğunu belirlendi.

Aile, adli kontrolle serbest kalan sürücü Sezer H.'nin (35) ehliyetsiz ve alkollü olduğunu öne sürdü.

Hastane önünde bekleyen anne Döndü Çalboğazlı duruma tepki gösterdi.

“Sürücü tutuklansın istiyorum”

Anne Döndü Çalboğazlı, “Yavrum, salı gününden beri hastanede. Doktor 'sadece mucize bekleyin' diyor. Kur’an-ı Kerim okuyorum başında, başka bir şey yok. Sadece kalbi atıyor. Melekti yavrum, evimin neşesiydi. Yavrum hostes olacaktı. Sürücü tutuklansın istiyorum. Ben burada böyle değilim gece, gündüz böyleyim. Kalbim yanıyor, burayı sadece anneler anlar. Bu başka acıya benzemiyor. Anne acısını anne olan bilir. Ben her şeye katlandım ama bu çok zormuş. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum.” dedi.

“Her an ölüm haberini alabilirim ama o kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor”

Aleyna Nur Gökçe'nin ağabeyi Hakan Gökçe ise, "Sürücü 2 ay önce ehliyetini kaptırmış. Hem ehliyetsiz hem alkollü. Kız kardeşim makineye bağlı yaşıyor şu an. Nasıl serbest bırakılıyor? Benim kız kardeşim burada yaşam mücadelesi veriyor her an ölüm haberini alabilirim ama o kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor." diye konuştu.

“Makineye bağlı yaşıyor, nefes alma yok, bilinç yok”

Aleyna Nur'un babası Recep Gökçe de "Kazanın gerçekleşmesini bir arkadaşımdan haber aldım. Acım çok büyük kızım şu anda entübe makinesine bağlı yaşıyor. Bu kişi serbest bırakılıyor. Adalet istiyorum içimiz yanıyor bizim. Makineye bağlı yaşıyor, nefes alma yok, bilinç yok sadece makineyle nefes alabiliyor. Beyninden henüz tepki gelmedi." dedi.

“Sürücü kaçmadı burada bekledi”

Görgü tanığı Erhan Akdeniz de, "Akşam saatlerinde burada bir araç çok hızlı geliyordu. Bir kız da AVM'ye gidiyordu, önündeki minibüs durunca, araç fren yapmayıp direkt o tarafa kırıp kıza çarptı. Sürücü kaçmadı burada bekledi. Alkollü olup olmadığından emin değilim ama lavaboya gitti, elini yüzünü yıkadı bekledi." diye konuştu.

Esenyurt'ta, genç kızın yoğun bakımlık olduğu kazada sürücü serbest bırakıldı VİDEO



Kaza anları kamerada

Öte yandan Esenyurt'taki AVM önünde gerçekleşen kaza güvenlik kamerası yansıdı.

Görüntülerde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin hızla yol kenarına yöneldiği ve Gökçe'ye çarptığı görüldü.