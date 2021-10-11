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    Esenyurt’ta gençlerin uçan tekmeli kavgası

    Parkta toplanarak kavgaya tutuşan gençlerden biri, karşı taraftaki kişiyi tekmeyle yere indirdi.
    • İHA
    • 11.10.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 10:34
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    Esenyurt’ta gençlerin uçan tekmeli kavgası

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma yaşandı.

    Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü.

    TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

    Gençler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, bir kişi uçan tekmeyle düşürdüğü genci yerde de tekmelemeye devam etti.

    Çevredekiler kavgaya müdahale etmekte zorlanırken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt’ta gençlerin uçan tekmeli kavgası kamerada

    Esenyurt’ta gençlerin uçan tekmeli kavgası #1

    Esenyurt’ta gençlerin uçan tekmeli kavgası #2

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