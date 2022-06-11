Hafıza kaybı yaşayan kişiye, doktorun 'Şok geçirmesi lazım' yönlendirmesiyle saldırı düzenlendi. Servisin arkasına geçerek kadına kurşun yağdıran şahıs kameralara yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta akılalmaz bir olay yaşandı.

Bağlarçeşme Mahallesi'nde servis aracının arkasına saklanan kişi, sokaktan geçen kadınlara tabancayla ateş etti.

Olayda şans eseri 2 kadın da yara almazken, saldırganın kaçtığı ve 2 kadının olay sonrası yürüyerek yollarına devam ettiği anlar bir işyerinin kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

"Doktoru şok geçirmesi lazım dedi"

Olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından polis ekipleri, saldırganı yakaladı. İfadesi alınmak üzere saldırgan ile beraber kadının yakınları da polis merkezine götürüldü. Kadının akrabaları verdikleri ifadede, "Görüntülerdeki kadın, akrabamız. Bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşadı. Hafıza kaybının geçmesi için doktoru 'Şok geçirmesi lazım' dedi. Biz de böyle bir şey planladık" diye konuştu.

Esenyurt'ta hafıza kaybı geçiren kadına, silahlı saldırı VİDEO



Kadın şahıstan şikayetçi olmadı

Öte yandan kadına ateş eden kişinin de, akrabası olduğu öğrenildi. Kadın ise akrabalarından şikayetçi olmadı.

Silah seslerini duydum"

Dükkanın da oturduğu sırada silah seslerini duyduğunu söyleyen Ramazan Özdoğan, "Sabah dükkanımı açtım. Silah seslerini duydum. Dükkan çıkıp, baktığımda hiçbir şey görmedim. Olayın neden olduğun bilmiyorum. Kurusıkı tabanca ile ateş edildiğini öğrendim" dedi.





























