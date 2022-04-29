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    Esenyurt’ta halı hırsızları kamerada

    Halısını yıkadıktan sonra kuruması için sokağa bırakan kadın, uyandığında büyük bir şok yaşadı. Güvenlik kameralarını izlediğinde iki hırsızın halısını çaldığını gören kadın, şikayetçi oldu.
    • 29.04.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 10:02
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    Esenyurt’ta halı hırsızları kamerada

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi’nde oturan Eylem Tali, halısını yıkadıktan sonra kurutmak için astı.

    Tali, sabah kalktığında halısının yerinde olmadığını gördü.

    İlk başta ihtiyaç sahibi bir vatandaşın aldığını sanan Tali, gerçeği güvenlik kameralarına bakınca anladı.

    2 hırsız halıyla birlikte yakalandı

    İki şahsın, araçla gelerek asılı halısını çaldığını gören kadın, hemen durumu polise haber verdi.

    Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çok geçmeden iki hırsızı halı ile birlikte yakaladı.

    Sıra dışı hırsızlık kamerada

    Eylem Tali, günler sonra halısına kavuştu.

    Yaşanan o sıra dışı hırsızlık ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt’ta bir kadının sokağa astığı halısı çalındı VİDEO

    Yaşadıklarını anlattı

    Halısının çalınması karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Eylem Tali, İHA’ya konuştu.

    Tali, “Halımı kuruması için sokağa sermiştim kalktığımda ise yerinde olmadığı fark ettim. İlk olarak ihtiyacı olan birinin çaldığını düşündüm ve çok önemsemedim. Güvenlik kameralarını izlediğimde ise durumu fark ettim. Lüks bir aracın gelerek halımı çaldığını görünce halımı bulmam gerekli diye düşündüm ve polis ekiplerine haber verdim.

    Esenyurt’ta halı hırsızları kamerada #1

    “Bir daha asla halımı sokağa asmam”

    Karakola gelmem gerektiğini söylediler bende karakola giderek şikayetçi oldum. Aradan kısa bir süre sonra beni aradılar ve ‘Halını bulduk’ dediler. Şahısların tutuklanacaklarını söylediler. Bende halıma kavuşmuş oldum. Bundan sonra ise halımı asla sokağa asmam, kirlendiği zaman halı yıkamaya vereceğim.” dedi.

    Esenyurt’ta halı hırsızları kamerada #2

    Esenyurt’ta halı hırsızları kamerada #3


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