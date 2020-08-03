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    Esenyurt'ta halk otobüsü kaza yapmamak için refüje çıktı

    Bir aracın yola savurduğu motosikletliyi ezmemek için manevra yapan halk otobüsünün, refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdiği anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 03.08.2020 - 17:59
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    Esenyurt'ta halk otobüsü kaza yapmamak için refüje çıktı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde seyir halinde olan 34 MM 6200 plakalı aracın yabancı uyruklu kadın sürücüsü aniden ana yola çıkarak, 27 C 6209 plakalı motosiklete çarptı.

    Arkada seyir halinde olan halk otobüsü sürücüsü Mehmet Dede ise motosiklet sürücüsü aracın altında kalmasın diye manevra yaparak refüje çıktı ve aydınlatma direğini devirdi.

    2 YARALI

    Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ve araç içinde bulunan 1 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    Esenyurt'ta halk otobüsü kaza yapmamak için refüje çıktı #1

    "CAN MEVZU BAHİSTİ"

    Yaşanan kaza anını anlatan halk otobüsü sürücüsü Mehmet Dede, “Bir motosikletliye vurdu ben de motosikletliye vurmamak için aracımı kaldırıma çıkardım. Kamera kayıtlarında var, bir can mevzu bahisti. Bizde yaralı yok çok şükür” dedi.

    Esenyurt'ta halk otobüsü kaza yapmamak için refüje çıktı

    Esenyurt'ta halk otobüsü kaza yapmamak için refüje çıktı #2

    Esenyurt'ta halk otobüsü kaza yapmamak için refüje çıktı #3

    Esenyurt'ta halk otobüsü kaza yapmamak için refüje çıktı #4

    Esenyurt'ta halk otobüsü kaza yapmamak için refüje çıktı #5

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