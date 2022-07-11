Petrol
105.54
-1.38%
Euro
17.4876
-0.63%
Dolar
17.3762
0.59%
Altın
969.95
0.20%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
362.046
-2.65%
BTXN Coin
7.39
1.23%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Esenyurt'ta haraç isteyen şüpheli dükkanı kurşunladı

    Melahat Ekincioğlu’nun dönercisinden haraç kesmeye çalışan şüpheli, "hayır" cevabını alınca kar maskesi ile iş yerini basıp dükkana kurşun yağdırdı.
    • 11.07.2022 - 15:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta haraç isteyen şüpheli dükkanı kurşunladı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde dükkanı bulunan Melahat Ekincioğlu’nun işlettiği dönerciye gelen şahıs, Ekincioğlu’ndan haraç istedi.

    Şahsı bu isteğine "hayır" cevabını veren dükkan sahibi, şüpheli ile tartışmaya başladı.

    "Size burada ekmem yedirmeyeceğim"

    Tartışmanın ardından "Size burada ekmem yedirmeyeceğim." diyen şehir eşkıyası, aradan birkaç günün geçmesinin ardından dükkana kurşun yağdırdı.

    Esenyurt'ta haraç isteyen şüpheli dükkanı kurşunladı

    Dükkanı kurşanlandı

    Kar maskesi ile iş yerini basan şahıs, müşterilere de aldırmadan silahını çekerek 3 el ateş etti. Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmezken şahıs, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

    Esenyurt ta haraç isteyen şüpheli dükkanı kurşunladı #1

    İHA'nın haberine göre; iş yeri sahibi Melahat Ekincioğlu, yaşanan olayı şu sözleri kullanarak anlattı;

    "Dükkan tıklım tıklım doluydu"

    "Bir o gün normal bir şekilde dükkanımıza geldik. Akşama kadar da çalıştık. Saat 20.30 sıralarında bir kar maskeli şahıs geldi ve karşı taraftan ateş etti. Dükkan tıklım tıklım doluydu.

    "Müşterinin ensesinden sıktı silahı"

    3 el ateş ettikten sonra kaçtı gitti. Müşterinin ensesinden sıktı silahı resmen. Kurşunlardan ikisi dolaba isabet etti, biri ise mutfağa doğru gitti. Şans eser yaşanan olayda kimse yaralanmadı.

    Esenyurt ta haraç isteyen şüpheli dükkanı kurşunladı #2

    "Dükkanı basacağım demiş"

    Bu şahıslar daha önceden bizden para istediler. Biz de vermedik tabi. Ben burada para kazanmıyorum ki size vereyim dedim. Ondan sonra da şahıslar bizi tehdit ederek gittiler. O olaydan birkaç gün sonra da içeri girmiş. Bayramdan bir gün önce ise firar etmiş diye duydum. Buralarda takılıyordu gördüm. Hatta yarın dükkanı basacağım da demiş. Daha sonra ise karşıda kar maskesini takmış, görenler var. Oradan gelerek dükkana ateş etti ve daha sonra kayıplara karıştı."

    Esenyurt ta haraç isteyen şüpheli dükkanı kurşunladı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kocaeli'de yan yatan aracını bırakıp kaçtı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de yan yatan aracını bırakıp kaçtı

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!
    Metabot

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

    Görüş Bildir