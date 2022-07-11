Melahat Ekincioğlu’nun dönercisinden haraç kesmeye çalışan şüpheli, "hayır" cevabını alınca kar maskesi ile iş yerini basıp dükkana kurşun yağdırdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde dükkanı bulunan Melahat Ekincioğlu’nun işlettiği dönerciye gelen şahıs, Ekincioğlu’ndan haraç istedi.

Şahsı bu isteğine "hayır" cevabını veren dükkan sahibi, şüpheli ile tartışmaya başladı.

"Size burada ekmem yedirmeyeceğim"



Tartışmanın ardından "Size burada ekmem yedirmeyeceğim." diyen şehir eşkıyası, aradan birkaç günün geçmesinin ardından dükkana kurşun yağdırdı.

Esenyurt'ta haraç isteyen şüpheli dükkanı kurşunladı

Dükkanı kurşanlandı

Kar maskesi ile iş yerini basan şahıs, müşterilere de aldırmadan silahını çekerek 3 el ateş etti. Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmezken şahıs, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

İHA'nın haberine göre; iş yeri sahibi Melahat Ekincioğlu, yaşanan olayı şu sözleri kullanarak anlattı;

"Dükkan tıklım tıklım doluydu"

"Bir o gün normal bir şekilde dükkanımıza geldik. Akşama kadar da çalıştık. Saat 20.30 sıralarında bir kar maskeli şahıs geldi ve karşı taraftan ateş etti. Dükkan tıklım tıklım doluydu.

"Müşterinin ensesinden sıktı silahı"



3 el ateş ettikten sonra kaçtı gitti. Müşterinin ensesinden sıktı silahı resmen. Kurşunlardan ikisi dolaba isabet etti, biri ise mutfağa doğru gitti. Şans eser yaşanan olayda kimse yaralanmadı.





"Dükkanı basacağım demiş"

Bu şahıslar daha önceden bizden para istediler. Biz de vermedik tabi. Ben burada para kazanmıyorum ki size vereyim dedim. Ondan sonra da şahıslar bizi tehdit ederek gittiler. O olaydan birkaç gün sonra da içeri girmiş. Bayramdan bir gün önce ise firar etmiş diye duydum. Buralarda takılıyordu gördüm. Hatta yarın dükkanı basacağım da demiş. Daha sonra ise karşıda kar maskesini takmış, görenler var. Oradan gelerek dükkana ateş etti ve daha sonra kayıplara karıştı."