Esenyurt'ta haraç vermeyi reddedince dükkanını ve evini kurşunladılar Esenyurt’ta bir işyeri, aynı hafta içinde 2’inci kez motosikletli saldırganların hedefi olurken, akşam saatlerinde ise işyeri sahibinin evi kurşunlandı.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan iş yeri önüne birkaç gün arayla plakasız motorla gelen saldırganlar, işyerine ateş açıp ardından kayıplara karışmıştı.

Haraç vermeyi reddetti, evini de kurşunladılar

2. saldırının akşamında ise işyeri sahibin Avcılar'da bulunan evi, “Can Dalton” isimli aynı çete mensupları tarafından kurşunlandı. İşyeri sahibinden ise 10 milyon haraç istendiği, vermeyi reddince bu saldırıların yaşandığı belirtildi.

Bir haftada 3. saldırı

Pazartesi günü motosikletle gelen iki şahıs tarafında kurşun yağmuruna tutulan iş yeri, dün gece saatlerinde ise tekrardan saldırganların hedefi oldu. İş yeri önüne gelip iki el ateş açan şüpheliler, saldırı sonrasında kayıplara karıştı. Aradan geçen saatlerin ardından ise işyeri sahibinin Avcılar’da bulunan evine silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)