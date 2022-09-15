Esenyurt’ta hasta yakını, güvenlik görevlisini öldürdü

Hastanede iddiaya göre 'sessiz olun' şeklindeki uyarısına sinirlenen hasta yakınları, güvenlik görevlisini boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul’un Eseyurt ilçesindeki Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne dün saat 18.20 sıralarında yakınlarının rahatsızlığı için gelen kişiler, bağrışmaya başladı.

Bunun üzerine güvenlik görevlisi, hasta yakınlarını 'sessiz olun' diyerek uyardı.

Boynundan bıçakladı

Bu uyarıya sinirlenen hasta yakını Çetin K., dışarıda bulunan motosikletten ekmek bıçağını alıp, güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı boynundan bıçakladı.

Ağır yaralanan güvenlik görevlisinin ilk müdahalesi acil serviste yapıldı.

Daha sonra güvenlik görevlisi özel bir hastaneye sevk edildi.

Kurtarılamadı

Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

1,5 ay önce evlenmişti

DHA’nın haberine göre güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alındı, olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi.

Öldürülen Tuğrul Okudan'ın 1,5 ay önce evlendiği öğrenildi.