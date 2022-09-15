Petrol
93.84
-0.28%
Euro
18.2434
0.21%
Dolar
18.2614
0.18%
Altın
990.61
-0.50%
Borsa
3471
0.00%
Bitcoin
375.295
0.29%
BTXN Coin
6.31
-3.95%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Esenyurt’ta hasta yakını, güvenlik görevlisini öldürdü

    Hastanede iddiaya göre 'sessiz olun' şeklindeki uyarısına sinirlenen hasta yakınları, güvenlik görevlisini boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
    • 15.09.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt’ta hasta yakını, güvenlik görevlisini öldürdü

    İstanbul’un Eseyurt ilçesindeki Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne dün saat 18.20 sıralarında yakınlarının rahatsızlığı için gelen kişiler, bağrışmaya başladı.

    Bunun üzerine güvenlik görevlisi, hasta yakınlarını 'sessiz olun' diyerek uyardı.

    Boynundan bıçakladı

    Bu uyarıya sinirlenen hasta yakını Çetin K., dışarıda bulunan motosikletten ekmek bıçağını alıp, güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı boynundan bıçakladı.

    Ağır yaralanan güvenlik görevlisinin ilk müdahalesi acil serviste yapıldı.

    Daha sonra güvenlik görevlisi özel bir hastaneye sevk edildi.

    Esenyurt’ta hasta yakını, güvenlik görevlisini öldürdü #1

    Kurtarılamadı

    Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Özel bir hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

    Esenyurt’ta hasta yakını, güvenlik görevlisini öldürdü #2

    1,5 ay önce evlenmişti

    DHA’nın haberine göre güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alındı, olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi.

    Öldürülen Tuğrul Okudan'ın 1,5 ay önce evlendiği öğrenildi.

    Esenyurt’ta hasta yakını, güvenlik görevlisini öldürdü #3


    Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz ikinci maçında
    Avrupa Ligi

    Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz ikinci maçında

    TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?
    Gündem

    TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir