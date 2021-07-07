Hastane koridorunda anne ile kızını asansöre bindirmeyen ve ikilinin üzerine yürüyen şahsın o anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan özel bir hastanede, asansör tartışması yaşandı.

Aşı olmak için hastaneye giden Havva D. ile kızı yukarıya çıkmak isterken, asansörde bulunan bir şahıs, anne ile kızın asansöre binmesine izin vermedi.

ANNEYLE KIZINA SALDIRDI

Bu tepki üzerine anne Havva D., “Siz inin o zaman biz binelim, niye biz binemiyoruz” diye adama tepki gösterdi. Annenin tepkisi üzerine sinirlerine hakim olamayan adam, ikilinin üzerine yürüyerek saldırmaya başladı.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Araya giren vatandaşlar ve güvenlik görevlileri olayın büyümesini önleyerek tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşanan arbede anları güvenlik kamerasına yansırken anne ile kız polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Esenyurt'ta hastanede asansöre binme kavgası VİDEO