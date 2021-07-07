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    Esenyurt'ta hastanede asansöre binme kavgası

    Hastane koridorunda anne ile kızını asansöre bindirmeyen ve ikilinin üzerine yürüyen şahsın o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 07.07.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 09:54
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    Esenyurt'ta hastanede asansöre binme kavgası

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan özel bir hastanede, asansör tartışması yaşandı.

    Aşı olmak için hastaneye giden Havva D. ile kızı yukarıya çıkmak isterken, asansörde bulunan bir şahıs, anne ile kızın asansöre binmesine izin vermedi.

    ANNEYLE KIZINA SALDIRDI

    Bu tepki üzerine anne Havva D., “Siz inin o zaman biz binelim, niye biz binemiyoruz” diye adama tepki gösterdi. Annenin tepkisi üzerine sinirlerine hakim olamayan adam, ikilinin üzerine yürüyerek saldırmaya başladı.

    Esenyurt ta hastanede asansöre binme kavgası #1

    ŞİKAYETTE BULUNDULAR

    Araya giren vatandaşlar ve güvenlik görevlileri olayın büyümesini önleyerek tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşanan arbede anları güvenlik kamerasına yansırken anne ile kız polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

    Esenyurt'ta hastanede asansöre binme kavgası VİDEO

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