Euro
8.9968
-0.03%
Dolar
7.4096
0.07%
Altın
443.23
0.33%
Borsa
1.54
0%
Bitcoin
238.697
-1.73%
EXEN Coin
18.43
0.43%
12ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 12 C

    Esenyurt'ta HDP ilçe eş başkanları yeniden gözaltında

    HDP Esenyurt ilçe binasına düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınıp sebest bırakılan iki kişi, dijital verilerin incelenmesinin ardından yeniden gözaltına alındı.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 06:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta HDP ilçe eş başkanları yeniden gözaltında

    İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonda ele geçirilen dijital verilerin incelenmesinin ardından yeni deliller elde etti.

    TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN GÖZALTINDALAR

    Polis ekipleri, operasyon günü emniyette ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K'yi "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına aldı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütüne ait bez parçası, yasaklı yayın, bilgisayar ve dijital veriler ele geçirildi.

    Esenyurt ta HDP ilçe eş başkanları yeniden gözaltında #1

    Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine operasyon düzenlenmişti.

    Esenyurt ta HDP ilçe eş başkanları yeniden gözaltında #2

    SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

    HDP ilçe binasına giren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 6 saatlik arama sonucu ele geçirilen evrak ve dokümanları emniyete götürmüştü. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan emniyette ifade veren Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

    Esenyurt ta HDP ilçe eş başkanları yeniden gözaltında #3

    Esenyurt ta HDP ilçe eş başkanları yeniden gözaltında #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir