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    Esenyurt'ta hemşirenin cep telefonunu çalan hırsız

    Geldiği hastanede koronavirüs birimine gelen şüpheli, danışma masasında duran cep telefonuyla birlikte kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 06.01.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 09:57
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    Esenyurt'ta hemşirenin cep telefonunu çalan hırsız

    İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir özel hastaneye gelen hırsız, danışma masasında duran hemşireye ait cep telefonunu gözüne kestirdi.

    RAHAT TAVIRLARLA ÇALIP KAÇTI

    Bir süre etrafı kolaçan eden hırsız, kimsenin olmadığını fark edince cep telefonunu çalıp, ortadan kayboldu. Durumu fark eden hemşire, yetkililere ihbarda bulundu.

    KAMERALARA YAKALANDI

    Polis ekipleri hırsızlık ile ilgili inceleme başlatırken, yaşanan o anlar hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt'ta hemşirenin cep telefonunu çalan hırsız VİDEO

    Esenyurt ta hemşirenin cep telefonunu çalan hırsız #1


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