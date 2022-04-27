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    Esenyurt'ta hep kavga çıkan sitede bu kez silahlar çekildi

    Bir sitede yaşayan aile sakinleri, site yöneticileri ile silahlı kavgaya girdi. Kavgada ölü ya da yaralı çıkmazken, olay kameraya yansıdı.
    • 27.04.2022 - 11:30
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    Esenyurt'ta hep kavga çıkan sitede bu kez silahlar çekildi

    İstanbul Esenyurt'taki Akevler Mahallesi'nde bulunan bir lüks site, yaşanan kavgalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Lüks sitede bu kez de yaklaşan site yöneticiliği seçimleri nedeniyle tartışma yaşandı.

    Yönetim seçimlerine ilişkin konuşmak için site sakinlerinden birinin arkadaşıyla yönetim binasına gitmesinin ardından başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

    Belinden tabanca çıkarıp ateş açtı

    Site sakininin arkadaşı belinden çıkardığı tabanca ile bir anda ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayda kimse yaralanmazken, silahlı kişi polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Esenyurt ta hep kavga çıkan sitede bu kez silahlar çekildi #1

    Site sakinleri, yönetimi şikayet etti

    Silahlı kişinin ateş ettiği ve polis otosuna götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aynı site, daha önce sakinlerinin, yönetimi şikayet edip, protesto etmesi ile de gündeme gelmişti.

     

    "Bizim sitemizi soyuyorlar"

    Site sakinlerinden Bahar Özuzun, "Sitemize bir buçuk yıl önce kayyum atandı. Bu kayyumun içeride bulunan 50 tane siyah takım elbiseli adamı bizim sitemizi soyuyorlar. 22 Nisan'da noter huzurunda seçim yapıldı ve 866 kat malikli sitede 525 oy almış Hasan Özuzun yönetici olarak seçildi. Noter tasdikli bu seçimi kayyum yönetimi yok sayıyor. Bu kayyum sitemize mafyayı getirmiş, bizi tehdit ediyorlar. 'Size gününüzü göstereceğiz' diyorlar. Biz ne yapalım şimdi. Devlet büyüklerimiz bize bir yol göstersin." dedi.

    Esenyurt ta hep kavga çıkan sitede bu kez silahlar çekildi #2

    "Bizi tehdit ettiler"

    Diğer bir site sakini Esma Ecem, "Site sakini bir kadına saldırı olduğu için eşi ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Olay büyüyerek taraflar arasında kavgaya dönüştü. Polis ekipleri sonrasında olaya müdahale ederek tarafları karakola götürdü. Bizi tehdit ettiler. Yönetim müdürü ve içerideki güvenlikler ‘Biz size göstereceğiz, soracağız, hepinizi yazdık' dediler" ifadelerini kullandı.

    Esenyurt ta hep kavga çıkan sitede bu kez silahlar çekildi #3

    Esenyurt ta hep kavga çıkan sitede bu kez silahlar çekildi #4


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