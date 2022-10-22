Esenyurt'ta 'hijyenik hırsızlar' güvenlik kameralarına yakalandı

Bir apartmana ayakkabı çakmak için giren iki şüpheli şahıs önce girişteki dezenfektan ile ellerini temizledi sonra işe koyuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yanısıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki bir apartmanda geçtiğimiz perşembe gerçekleşen olayda henüz kimliği belirlenmemiş iki şahıs yanında getirdiği boş bir çanta ile binaya girdi.

Şüphelilerden biri hırsızlığa girişmeden önce apartmanın girişindeki bulunan dezenfektan ile ellerini steril hale getirdikten sonra işe koyuldu ve dairelerin kapılarına doğru gitti.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kapıların önündeki ayakkabı dolaplarını açarak beğendiği ayakkabıları çantasına atan hırsız, gözüne kestirdiği terliği giyerek kendi ayakkabısını apartman girişindeki panoya bıraktı.

İki şahıs çantalarına doldurdukları ayakkabılarla apartmandan çıkarak kayıplara karıştı.

Sabah işe giderken ayakkabılarını koyduğu dolaptan almak isteyen bina sakinleri ayakkabılarını bulamayınca hırsızlık olduğunu anladı. Yaşanan hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Esenyurt’ta 'hijyenik ayakkabı hırsızları' kamerada VİDEO

“Kendi ayakkabılarını da apartman kapısının önündeki panoya bırakıyor”

İHA'dan edinilen bilgilere göre, apartmanda meydana gelen hırsızlık ile ilgili konuşan apartman yöneticisi Esra Kırca, "Gece 01.30 civarı apartmana iki kişi giriyorlar. Kapı önünde ayakkabı dolabımız var. Bir komşum beni arayarak, sabah işe giderken dolabın ağzının açık olduğu ve ayakkabılarının olmadığını söyledi.

Ben de kapımdan kendi dolabıma baktım ve kendi o da açıktı. Benim oğlumun ayakkabılarını ve üst katlardaki dairelerin önünden ayakkabıları götürmüş. Hatta girerken içeriden terlik alıp kendi ayakkabılarını da apartman kapısının önündeki panoya bırakıyor.

Hırsızlıktan önce de dezenfektan sıkıyor. Çok hijyenik, bizim ayakkabılarımız pis o yüzden herhalde dezenfekte ediyor. Başka birilerinin canı yanmasın. Şu anda şikayetçi olmadık ama olmak isteyen komşum var. Bende yönetici olarak ona yardımcı olacağım." dedi.



