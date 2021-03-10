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- Esenyurt'ta hırsız battaniyenin altında yakalandı
Esenyurt'ta hırsız battaniyenin altında yakalandı
Bir evin camının kırıldığını görünce hırsız girdiğinden şüphelenen polis ekipleri, daireye girip arama yaptı. Ekipler, battaniyenin altındaki hırsızı yakalayarak gözaltına aldı.
- DHA
- 10.03.2021 - 12:07
- Güncelleme : 10.03.2021 - 12:11
Geçtiğimiz ay İstanbul’un Esenyurt ilçesi Osman Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde devriye gezen Yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, hırsız girdiğinden şüphelendi.
Evin kapısını çaldıklarında kimsenin açmaması üzerine polis ekipleri, daireye tırmanarak girdi.
BATTANİYENİN ALTINDA YAKALANDI
İçerde eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yapmaya başladı.
Battaniyenin kıpırdadığını fark eden ekipler, şüpheliyi saklanırken yakaladı. Yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı İZLE
İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.