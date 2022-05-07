Esenyurt’ta hırsız çaldığı kediyi taksiyle geri gönderdi

Zemin kattaki evin penceresinde oturan kediyi çalan hırsız, arandığını duyunca hayvanı taksi ile geri gönderdi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi'ndeki evinin salonunda oturan Okan Altıntaş, televizyon izlediği sırada başka bir odadan ses duydu.

Sesin geldiği odaya koşan Altıntaş, pencereden dışarıyı izleyen “Oscar” isimli kedisini göremeyince panikledi.

2 yıldır baktığı kedinin kaçtığını düşünen Altıntaş, hemen evinin bulunduğu sitenin güvenliğine gitti.

Kedisini çalan kişiyi gördü

Güvenlik görevlileri ile kamera kayıtlarını izleyen Altıntaş, kedisinin bir kişi tarafından çalındığını gördü.

Altıntaş hemen ağabeyine haber vererek, sitenin çevresinde hırsızı aramaya başladı.

Esenyurt'ta çaldığı kediyi taksiyle geri gönderdi VİDEO

Polise gitti

Altıntaş ve ağabeyi hırsızı bulamayınca, durumu sitedeki tüm komşularına anlattı.

Kardeşler son olarak polisin yolunu tuttu.

Kedisi taksiyle geri döndü

Polis merkezinde ifade verdiği sırada sitenin güvenlik görevlileri, Okan Altıntaş'ı aradı.

Güvenlik personeli, “Bir taksi geldi. Şoförü içinde size ait bir kedi olduğunu söylüyor” dedi.

Şikayetinden vazgeçti

Bunun üzerine siteye dönen Altıntaş, taksinin bagajında Oscar'ı gördü.

DHA’nın haberie göre kedisinin bir şekilde kendisine geri dönmesi üzerine Altıntaş, şikayetinden vazgeçti.

“Daha önce kaçmıştı”

28 Nisan Perşembe akşamı başından geçen tuhaf hırsızlık olayını anlatan Okan Altındaş, “Biz televizyon izliyorduk. Bu sırada içeriden bir ses geldi. Ben sinekliğin yırtıldığını sandım, hemen cama koştum. Oscar'ın başka bir kedi ile kavga ettiğini düşündüm. Baktığımda etrafta kedi göremedim. Daha önce kaçmıştı. Ben yine kaçtığını düşündüm. Hemen sitenin güvenlik görevlilerine gidip, durumu bildirdim. Kameralara baktık. Güvenlik görevlilerinden biri, bir kişinin kedi ile geçtiğini söyledi. Kayıtlarda gördük. İfade veriyorduk. Nasıl oldu bilmiyoruz, arkadaş kediyi taksi ile kapıya bırakmış. Biz de bunun üzerine şikayetimizi geri çektik.” dedi.

“Adam dönse göz göze geleceğiz”

Camı çıktığı sırada hırsıza seslense durumu anlayacağını söyleyen Altıntaş, “Ben kedinin, başka bir kedi ile dalaştığını sanıyordum. Adamı hiç fark etmedim bile. Birinin geçtiğini gördüm. Seslensem, baksa durum ortaya çıkacak. Çalan kişiyi fark edemedik. Adam dönse göz göze geleceğiz. Oscar'ın çalınacağı hiç aklıma gelmezdi. O anda da gelmedi.” ifadelerini kullandı.