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    Esenyurt’ta hırsızın kafasına İngiliz anahtarıyla vurdu

    Hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, mahalle sakini bir kişi tarafından kafasına İngiliz anahtarı ile vurularak yaralandı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 17.12.2020 - 09:36
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 09:54
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    Esenyurt’ta hırsızın kafasına İngiliz anahtarıyla vurdu

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen bir şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalandı.

    Kaçmaya çalışan şüphelinin etrafını saran mahalleli, hemen polise haber verdi.

    İNGİLİZ ANAHTARI İLE KAFASINA VURDU

    Ekiplerin gelmesini beklemeyen öfkeli bir adam ise elindeki İngiliz anahtarını kullanarak, şüphelinin kafasına vurdu.

    Aldığı darbe ile önce yere düşen şüpheli, sonra yürüyerek uzaklaşmaya çalıştı.

    “POLİS GELİNCE NE YAPIYOR?”

    Bu sırada mahalle sakinlerinden biri “polis” diye bağırınca İngiliz anahtarını elinden düşürmeyen öfkeli adam “Polis gelince ne yapıyor sanki?” dedi.

    Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Esenyurt’ta hırsızın kafasına İngiliz anahtarıyla vurdu ViDEO

    Esenyurt’ta hırsızın kafasına İngiliz anahtarıyla vurdu #1

    Esenyurt’ta hırsızın kafasına İngiliz anahtarıyla vurdu #2

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