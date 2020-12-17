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Esenyurt’ta hırsızın kafasına İngiliz anahtarıyla vurdu

Esenyurt’ta hırsızın kafasına İngiliz anahtarıyla vurdu

Hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, mahalle sakini bir kişi tarafından kafasına İngiliz anahtarı ile vurularak yaralandı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.