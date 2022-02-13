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- Esenyurt’ta hırsızın pişkinliği kadını çıldırttı
Esenyurt’ta hırsızın pişkinliği kadını çıldırttı
- İHA
- 13.02.2022 - 09:51
- Güncelleme : 13.02.2022 - 11:19
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde bir hırsız, pazara alışveriş yapmak için gelen anne ve kızına saldırıda bulundu.
Genç kızın çantasını alarak kaçmaya çalışan hırsız, zabıta ekipleri tarafından fark edilince aralarında kovalamaca yaşandı.
Yakalanan hırsız, öfkeli annenin tepkisiyle karşılaştı.
PARKE TAŞINI VURACAKTI, GÜÇLÜKLE DURDURULDU
Yumruk ve tokat darbelerinin hedefi olan hırsız, pişkin pişkin gülünce ise anne öfkeden çılgına dönerek küfürler savurmaya başladı.
Yerden aldığı parke taşıyla hırsıza saldırmak isteyen kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle durduruldu.
Yaşanan o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Esenyurt’ta hırsızın pişkinliği kadını çıldırttı ViDEO
GÖZALTINA ALINDI
Yakalanan hırsız olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.