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    Esenyurt’ta hırsızın pişkinliği kadını çıldırttı

    Bir pazar yerini mesken tutan hırsız, alışveriş yapan anne-kıza sözlü ve fiziki saldırıda bulunduktan sonra genç kızın çantasını çalarak kaçmaya çalıştı. Yakalanan hırsıza anne, yumruklarla saldırdı.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 11:19
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    Esenyurt’ta hırsızın pişkinliği kadını çıldırttı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde bir hırsız, pazara alışveriş yapmak için gelen anne ve kızına saldırıda bulundu.

    Genç kızın çantasını alarak kaçmaya çalışan hırsız, zabıta ekipleri tarafından fark edilince aralarında kovalamaca yaşandı.

    Yakalanan hırsız, öfkeli annenin tepkisiyle karşılaştı.

    PARKE TAŞINI VURACAKTI, GÜÇLÜKLE DURDURULDU

    Yumruk ve tokat darbelerinin hedefi olan hırsız, pişkin pişkin gülünce ise anne öfkeden çılgına dönerek küfürler savurmaya başladı.

    Yerden aldığı parke taşıyla hırsıza saldırmak isteyen kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle durduruldu.

    Yaşanan o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Esenyurt’ta hırsızın pişkinliği kadını çıldırttı ViDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Yakalanan hırsız olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

    Esenyurt’ta hırsızın pişkinliği kadını çıldırttı #1


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