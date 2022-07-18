- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'ta hızlı giden ambulansa küfredince kavga çıktı
Esenyurt'ta hızlı giden ambulansa küfredince kavga çıktı
Ambulans şoförüne "Bu yoldan bu kadar hızlı geçilir mi" diyerek hakaret eden bir sürücü, ambulanstan inen şoför ile kavga etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.
- 18.07.2022 - 10:09
- Güncelleme : 18.07.2022 - 10:59
İstanbul'da Esenyurt Devlet Hastanesi mevkiinde ilgin bir olay yaşandı.
Hasta almak için hastaneden çıkan seyir halindeki ambulans, yol üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir aile ile karşılaştı.
"Bu yoldan bu kadar hızlı geçilir mi"
İddiaya göre şahıslardan biri ambulans sürücüsüne, "Bu yoldan bu kadar hızlı geçilir mi?" diye bağırarak hakaret etti.
Esenyurt'ta hızlı giden ambulansa küfredince kavga çıktı
Tartışma başladı
Bunun üzerine ambulanstan inen şoför ile bağıran adam arasında tartışma yaşandı.
Kavgayı vatandaşlar ayırdı
Tartışma kısa sürede alevlenip yerini kavgaya bırakırken ikiliyi, çevredeki vatandaşlar zorlukla ayırdı.
Ambulans şoförü şikayetçi oldu
İHA'nın haberine göre; olay sonrası ambulans sürücüsünün karakola giderek şahıstan şikayetçi olduğu öğrenilirken yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.