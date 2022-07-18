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Esenyurt'ta hızlı giden ambulansa küfredince kavga çıktı

Esenyurt'ta hızlı giden ambulansa küfredince kavga çıktı

Ambulans şoförüne "Bu yoldan bu kadar hızlı geçilir mi" diyerek hakaret eden bir sürücü, ambulanstan inen şoför ile kavga etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.