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- Esenyurt’ta husumetli Afganların bıçaklı kavgası
Esenyurt’ta husumetli Afganların bıçaklı kavgası
- DHA
- 04.05.2021 - 10:36
- Güncelleme : 04.05.2021 - 11:39
İstanbul'un Esenyurt ilçesi yine karıştı...
İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 Afganistanlı grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede alevlenerek bıçaklı, yumruklu kavgaya dönüştü.
SIRTINDAN BIÇAKLAYIP KALDIRIMDAN ATTI
Gruptaki şahıslardan biri, kavgaya tutuştuğu genci sırtından bıçaklanıp, yaklaşık 2 metre yükseklikteki kaldırımdan aşağı attı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, çevredekiler polisi aradı.
Esenyurt’ta Afganların bıçaklı kavgası
POLİS HAREKETE GEÇTİ: 11 GÖZALTI
İhbar üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tek tek tespit edilen 11 şüpheli, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.
TÜRKİYE'YE KAÇAK YOLLARLA GİRDİLER
Afganistan uyruklu 11 şüphelinin, ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
5 şüpheli hakkında ise sınır dışı kararı verildi.