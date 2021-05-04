Euro
10.0187
0.64%
Dolar
8.3339
1.05%
Altın
477.82
0.46%
Borsa
1.424
0.18%
Bitcoin
471.601
-3.06%
EXEN Coin
27.56
-1.21%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Esenyurt’ta husumetli Afganların bıçaklı kavgası

    Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganların kavgasında, gençlerden biri sırtından bıçaklanıp 2 metre yükseklikten aşağı fırlatıldı.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 11:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt’ta husumetli Afganların bıçaklı kavgası

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi yine karıştı...

    İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 Afganistanlı grup arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek bıçaklı, yumruklu kavgaya dönüştü.

    SIRTINDAN BIÇAKLAYIP KALDIRIMDAN ATTI

    Gruptaki şahıslardan biri, kavgaya tutuştuğu genci sırtından bıçaklanıp, yaklaşık 2 metre yükseklikteki kaldırımdan aşağı attı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, çevredekiler polisi aradı.

    Esenyurt’ta Afganların bıçaklı kavgası

    POLİS HAREKETE GEÇTİ: 11 GÖZALTI

    İhbar üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tek tek tespit edilen 11 şüpheli, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

    TÜRKİYE'YE KAÇAK YOLLARLA GİRDİLER

    Afganistan uyruklu 11 şüphelinin, ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

    5 şüpheli hakkında ise sınır dışı kararı verildi.

    Esenyurt’ta husumetli Afganların bıçaklı kavgası #1

    Esenyurt’ta husumetli Afganların bıçaklı kavgası #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir