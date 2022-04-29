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    Esenyurt'ta husumetli aileler, birbirine silah çekti

    Aralarında boşanma davası sonrasında oluşan husumet nedeniyle tartışma yaşayan iki grup, silahlı kavgaya girdi.
    • 29.04.2022 - 12:40
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    Esenyurt'ta husumetli aileler, birbirine silah çekti

    İstanbul Esenyurt'taki Sultaniye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.

    Daha önce aralarında boşanma davası nedeniyle husumet çıktığı belirlenen grubun tartışması, silahlı kavgaya döndü.

    Kıraathanenin önüne gelen 4 kişiden biri belinden tabanca çıkarıp, kıraathanenin içinde olan husumetlilerine seslendi.

    Kayınbiraderi ateş açtı

    Damadın dışarı çıkması üzerine, elinde tabanca olan kayınbirader ateş etmeye başladı. Mermiler, araya girmeye çalışan kıraathane sahibinin oğlunu ve arkadaşının bacağına isabet etti.

    Esenyurt ta husumetli aileler, birbirine silah çekti #1

    Kavga anları güvenlik kamerasında

    Dışarıda bekleyen 3 saldırgan ise kıraathaneden dışarı çıkan kişilere odunlarla saldırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt ta husumetli aileler, birbirine silah çekti #2

    "Kayınbabayla damat arasındaydı, bize yansıdı"

    Kıraathane sahibi Ramazan Küçükyavuz, "Beklemediğimiz bir anda ateş açtılar. Dışarı çıktığımda oğlumun yaralandığını gördüm. İki kişinin arasında yaşanan bir şey bize yansıdı. Kıraathanemi bastılar. Yaralanın durumu şu anlık iyi. Boşanma davası sebebiyle damat ile kayınbirader arasında yaşanan olay bize yansıdı." dedi.

    Esenyurt ta husumetli aileler, birbirine silah çekti #3

    Esenyurt ta husumetli aileler, birbirine silah çekti #4

    Esenyurt ta husumetli aileler, birbirine silah çekti #5

    Esenyurt ta husumetli aileler, birbirine silah çekti #6

    Esenyurt ta husumetli aileler, birbirine silah çekti #7

    Esenyurt ta husumetli aileler, birbirine silah çekti #8

    Esenyurt ta husumetli aileler, birbirine silah çekti #9


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