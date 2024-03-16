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Esenyurt'ta husumetli dehşeti: Kurşun yağdırıp ağır yaraladı

Esenyurt'ta husumetli dehşeti: Kurşun yağdırıp ağır yaraladı Esenyurt'ta bir mağazada iki kişi arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi diğerine silahla ateş etti. Olayın ardından saldırgan kaçarken, ağır yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameraları olay anını kaydetti.